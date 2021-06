Estados Unidos golea 4-0 a Costa Rica en un amistoso de preparación para la Copa Oro

Brenden Aaronson, el joven y talentoso volante del Salzburgo, abrió el marcador del Río Tinto Stadium de Sandy (Utah) en el minuto 8. Daryl Dike, Reggie Cannon y Gio Reyna, la joven perla del Borussia Dortmund, completaron la goleada en los minutos 42, 52 y 77.

Ambas escuadras dieron descanso a la mayoría de las figuras que compitieron la semana pasada en la fase final de la primera Liga de Naciones en Denver (Colorado), donde Estados Unidos fue campeona y Costa Rica cuarta.

Después de su taquicárdica victoria 3-2 en la final ante México, Estados Unidos dejó en el banquillo a nueve de sus titulares, incluidas sus figuras Christian Pulisic (Chelsea), Weston McKennie (Juventus) y Sergiño Dest (FC Barcelona).

En su lugar, el seleccionador Gregg Berhalter pudo observar a un grupo de futbolistas que trata de ganarse un lugar en la lista para la Copa Oro, que se celebrará del 10 de julio al 1 de agosto.

De su lado el técnico tico, Ronald González, dio un respiro a los veteranos Celso Borges y Bryan Ruiz pero sus relevos no fueron capaces de levantar la alicaída moral de este equipo, que cayó en penales en sus dos partidos ante México y Honduras la semana pasada.

El juego en el Río Tinto Stadium se decantó rápidamente del lado estadounidense con la diana de Aaronson, en una jugada que en la que Dike disparó contra un defensor en el área y la pelota le cayó al volante del Salzburgo para que fusilara a la red.

Además de anotar su tercer gol con la selección, Aaronson fue uno de los grandes animadores de la primera mitad con una espectacular jugada sobre la línea de fondo en la que dribló a varios defensas ticos pero su pase de la muerte no encontró buen rematador.

En el minuto 42 Dike encontró su deseado primer gol con la selección absoluta al recibir un pase largo de McKenzie a la espalda de la defensa tica y definir con calma engañando al arquero Leonel Moreira, sustituto del lesionado Keylor Navas.

Costa Rica, que no hizo ningún lanzamiento a puerta en la primera mitad, se hundió todavía más en la reanudación al recibir el 3-0 en un regalo de su propia defensa.

El lateral derecho Reggie Cannon robó la pelota en el campo rival y llegó como un cohete al área tica donde, tras engañar a Calvo, definió con un zurdazo ajustado al palo.

Strong finish to a GREAT week!

Four different goal scorers guided the #USMNT to a 4-0 win tonight vs. 🇨🇷.#USAvCRC x @allstate pic.twitter.com/JvHXWXOdfS

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) June 10, 2021