Estados Unidos humilla 6-0 a República Dominicana en la final del Premundial Sub-20 de Concacaf

Ambos equipos ya estaban clasificados al Mundial de Indonesia-2023 de la categoría y a los Juegos Olímpicos de París-2024 por la Concacaf.

A Indonesia-2023 también clasificaron Honduras y Guatemala por Concacaf, quedando fuera México, uno de los gigantes de la región.

La final fue un monólogo de Estados Unidos, ante un equipo dominicano que intentaba defenderse, pero solo pudo mantener el cero en su valla 17 minutos: en un vertiginoso ataque por derecha con balón dominado, Jackson Hopckins levantó un centro elevado al área y llegó Tyler Wolff a fulminar de cabeza al portero Omry Bello para el 1-0.

Con la ventaja, el equipo de las barras y las estrellas se dedicó a asegurar el balón para tratar de romper la defensa rival y Bello tapó espectacularmente un disparo de Aaronson.

Pero al 37, Diego Luna lanzó un pase en profundidad a Aaronson, éste dentro del área se acomodó y con un derechazo colocó el 2-0.

⚽ GOAL @USYNT! 🇺🇸

Tyler Wolff scores the opening goal in the #CU20 final! pic.twitter.com/kqNMFUsakD

— Concacaf (@Concacaf) July 4, 2022