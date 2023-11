Este es el motivo por el cual el Inter Miami de Lionel Messi canceló la gira que programada en China

Al parecer el motivo de la cancelación de su gira por China fue por la muerte del exprimer ministro chino Li Keqiang, número 2 del país en la última década, por lo que no se jugarán los amistosos previstos para el 5 y 8 de noviembre.

Los dirigidos por el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino tenían previsto disputar dos amistosos ante Qingdao Hainiu el domingo y tres días después ante el Chengdu Rongcheng, dos equipos de la Super Liga china.

El Miami destacó que pese a la cancelación de la gira seguirá con su objetivo de “expandir su alcance global” y anunció que continuará explorando oportunidades con los promotores de la gira cancelada para lograr ese objetivo.

Messi es idolatrado en China donde jugó en junio pasado un amistoso con Argentina ante Australia, que terminó con victoria del vigente campeón del mundo 2-0.

Messi se estrenó en la MLS el 26 de agosto y pese a subir el nivel del equipo, una lesión lo dejó fuera en el tramo decisivo de la temporada regular y el Miami se quedó fuera de los playoffs.

Pese al traspié deportivo, en un equipo que era colista de la MLS cuando llegó el argentino, la franquicia no ha parado de tener beneficios por su contratación. Venta de camisetas, aumentos siderales en venta de entradas donde quiera que juegue el Miami forman parte de la ‘Messimanía’.

Lejos de Miami, Messi recibió en París por octava ocasión el Balón de Oro y se prepara para disputar con Argentina la doble fecha del premundial sudamericano.

Argentina -líder en solitario de las clasificatorias- recibirá el 16 de noviembre a Uruguay y el 21 será visitante ante Brasil.

