Este es el motivo por el que Megan Rapinoe renunció a estar en el 11 ideal del FIFPro

Megan Rapinoe, futbolista estadounidense y campeona del mundo en Francia 2019. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 11 ideal FIFPro en el futbol femenino lo conformarn: Christiane Endler (Paris SG) – Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Lyon y luego Manchester City), Wendie Renard (Lyon) – Barbara Bonansea (Juventus), Verónica Boquete (Utah y luego AC Milan), Delphine Cascarino (Lyon) – Pernille Harder (Woflsburg y luego Chelsea), Tobin Heath (Portland y luego Manchester United), Vivianne Miedema (Arsenal), Megan Rapinoe (OL Reign).

Los nombres de las mejores jugadoras del mundo fueron dados a conocer durante la ceremonia de The Best, en el que se premió a Robert Lewandowski como el mejor jugador y a Lucy Broze como la mejor futbolista.

La estadounidense Megan Rapinoe, ganadora de The Best en el 2019, integra el 11 ideal de la Fifa, aunque ella no está de acuerda.

“Mucho que agradecer este año y mucho trabajo que hacer”, escribió en un tuit que acompañó con otro mensaje en el que asegura que la noticia la sorprendió porque no juega desde marzo.

“Obviamente me siento muy honrada de haber sido reconocida. Al mismo tiempo me sorprendió haber cumplido con los criterios de selección, ya que no he jugado ningún partido desde marzo“, señaló Rapinoe.