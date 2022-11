Este fue el polémico mensaje que Arturo Vidal dirigió al Real Madrid pensando en el Mundial de Clubes

El primero decir algo fue Filipe Luís, quien se acordó del equipo blanco poco después de terminado el partido por la final de la Libertadores al decir que el Madrid le “había quitado dos Champions”.

En las celebraciones del Flamengo, los integrantes del plantel también cantaron al unísono que al Madrid le “llegaría la hora”.

Na comemoração do tricampeonato da Libertadores, Marcos Braz se empolga, puxa música pensando no Mundial e elenco do Flamengo acompanha:

“Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar!”

"Real Madrid, puede esperar, a sua hora vai chegar!"

