Estos son los14 estadios donde se jugarán los partidos de la Copa América 2024

La Conmebol detalló este lunes el resto de sedes, separadas en tres zonas (Oeste, Central y Este) y que incluyen el SoFi Stadium de Inglewood (Los Ángeles, California), el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada), el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) o el AT&T Stadium, Arlington (Dallas, Texas).

“La pasión del fútbol recorrerá este gran país (EE.UU.) de este a oeste y de norte a sur, llevando emociones y diversión a cientos de miles de aficionados en las sedes y a otros millones de espectadores alrededor del mundo”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol y vicepresidente de la Fifa.

Por su parte, Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf y vicepresidente de la Fifa, sostuvo que las sedes son “de clase mundial y tienen aficionados apasionados que son reconocidos por apoyar los grandes eventos”.

En esta Copa América 2024 competirán 10 selecciones sudamericanas y seis invitadas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe como parte de un acuerdo entre la Conmebol y la Concacaf.

La edición número 48 de esta competición reunirá por segunda vez en su historia a 16 seleccionados nacionales, tal como ya ocurrió en 2016, cuando Estados Unidos fue también sede de la copa continental que conmemoraba el centenario de la competición más antigua de selecciones del mundo.

— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 4, 2023