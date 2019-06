Estos son los 10 mejores goles de la temporada de la Champions League

Así mismo figura uno de Cristiano Ronaldo (Juventus), otro de Kylian Mbappe (PSG), Sadio mane (Liverpool), Leroy Sane y Raheem Sterling (Manchester City).

El grupo de expertos está formado por Thomas Schaaf (GER), Peter Rudbaek (DIN), David Moyes (SCO), Raúl González (ESP), Packie Bonner (IRL), Michael O’Neill (NIR), Gareth Southgate (ING), Roberto Martínez (ESP) y Ginés Meléndez (ESP)

Los diez mejores goles de la temporada:

.1. Cristiano Ronaldo (Juventus – Manchester United) – 4ª jornada fase de grupos (07/11/2018)

.2. Lionel Messi (Barcelona – Liverpool) – ida de semifinales (01/05/2019)

.3. Sadio Mané (Bayern – Liverpool) – vuelta de octavos (13/03/2019)

.4. Ivan Rakitic (Tottenham – Barcelona) – segunda jornada fase de grupos (03/10/2018)

.5. Leroy Sané (Manchester City – Hoffenheim) – sexta jornada fase de grupos (12/12/2018)

.6. Kylian Mbappé (Manchester United – PSG) – ida de octavos (12/02/2019)

.7. Raheem Sterling (Manchester City – Shakhtar Donetsk) – cuarta jornada fase de grupos (07/11/2018)

.8. Ousmane Dembélé (Barcelona – Tottenham) – sexta jornada fase de grupos (11/12/2018)

.9. Philippe Coutinho (Barcelona – Manchester United) – vuelta cuartos de final (16/04/2019)

10. Luis Suárez (Barcelona – Liverpool) – ida de semifinales (01/05/2019)

UEFA's Technical Observers have chosen their top ten goals of the #UCL season. Watch them all now! 📺 😍

— #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 2, 2019