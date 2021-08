Estos son los memes después que el Barcelona hizo oficial que Lionel Messi no sigue en club blaugrana

Sin embargo, según la publicación del Barsa en su sitio web, las nuevas disposiciones de LaLiga, han puesto las cosas cuesta arriba.

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”, se lee en el comunicado.

Messi se convirtió en agente libre después de que expirara su contrato original con el Barsa, pero se esperaba que lo hiciera volver a firmar con el club tras las conversaciones iniciales positivas entre todas las partes. Todo apuntaba que así sería.

Sin embargo, el Barcelona ha confirmado ahora que Messi no firmará un nuevo contrato debido a la normativa financiera de LaLiga. Esto ha desatado una ola de memes en las redes sociales que te presentamos a continuación algunos de ellos.

En Twitter algunos se sintieron decepcionados con la decisión y dijeron: ‘Real Madrid y Barcelona lo han jodido tanto en los últimos 5 años que es increíble. Liderazgo horrible en la cima de ambos equipos y en la cima de La Liga. Buena suerte compitiendo con la Premier League ahora sin Messi y Ronaldo ‘.

No puede ser.

No puede ser.

No puede ser.

No puede ser.

No puede ser.

No puede ser.

No puede ser.

No puede ser.

No puede ser.

No puede ser.

No puede ser.

No puede ser.

¡¡¡¡Leeeeeeeeooooooooooo!!!!! pic.twitter.com/JXoymWGGDF

— Carlos M. Ramírez (@Tomapapa) August 5, 2021