¡Oficial! Leo Messi no es más jugador del FC Barcelona

Según información que provino de España esta mañana, la renovación del futbolista argentino de 34 años con el FC Barcelona se encontraba estancada y no había un punto de retorno.

La noticia, fue confirmada mediante el twitter oficial del Barsa:

“A pesar de haber llegado a un acuerdo y con la intención de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional” fue el comunicado con el club despidió a su jugador insignia.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

El máximo artillero en la historia del club azulgrana dejará de vestir los colores del Barsa, el delantero es ahora agente libre y se rumorea que recalará en algún equipo de Inglaterra o Francia.

Hace unos días, el presidente del FC Barcelona Joan Laporta, hacía referencia al tema Messi diciendo que “Todo progresa como debe de progresar“, dando a entender que las negociaciones iban por buen camino, sin embargo, un giro de último momento ha hecho que la relación entre el reciente campeón de América y el club catalán se rompa.