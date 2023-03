Europa League: El Manchester United termina la tarea y elimina al Real Betis

Los verdiblancos, que acusaron la falta del lesionado Nabil Fekir, empezaron apretando a un United que intentó controlar el encuentro, pero sufrió la presión rival en los primeros minutos de la primera parte.

Juanmi pudo abrir el marcador pronto, pero su disparo demasiado cruzado se fue lamiendo el palo (8) y poco después el capitán Joaquín casi sorprende al meta David de Gea con un tiro lejano repelido por el palo (11).

El Betis llegaba más, pero se encontró con la buena actuación de De Gea, que ganó un mano a mano a Juanmi cuando el atacante bético llegaba prácticamente solo (32).

El United, verdugo del Barcelona en la ronda anterior, fue poco a poco sacudiéndose la presión de los locales hasta rozar el tanto en descuento de la primera parte con un disparo del uruguayo Facundo Pellistri en el área que dio en el palo (45+2).

El descanso sirvió, como ocurriera en la ida, para activar al United que tras la pausa se hizo con el control del encuentro y acabó metiendo al Betis en su campo.

Rashford, que había mandado un balón a las nubes sólo ante Rui Silva (54), se resarció con un tiro lejano ante el que nada pudo hacer el meta verbiblanco (56).

El gol cayó como un jarro de agua fría para el Betis, que acusó el golpe y aunque siguió peleando por ganar el partido se vio superado por un United convertido en amo del encuentro.

