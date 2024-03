El joven extremo marcó el gol del triunfo en el último suspiro de la prórroga, pero su celebración le costó la expulsión. Diallo, quien se quitó la camiseta al celebrar su gol, vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que abandonar el campo. Este incidente no opacó su contribución al partido, pero sí dejó una nota amarga en la victoria del United al dejar a su equipo con diez hombres en el campo.

Tras la roja, Diallo, parecía abatido mientras abandonaba el campo. Pues en señal de disculpas, mostró su aprecio por los fanáticos regalando su camiseta antes de retirarse. Mientras tanto, sus compañeros de equipo se unieron para asegurar la victoria, resistiendo los intentos del Liverpool de aprovechar la ventaja numérica.

Antes de la expulsión, el cuadro de Ten Hag, tomó la ventaja por medio de Scott McTominay al minuto 10. Después, el argentino, Alexis McAllister, igualó las acciones para los de Klopp, al 44. Salah devolvió la ventaja para los reds instantes después.

Ya en el complemento, al 87, Anthony, decretó el 2-2. Luego, en tiempo extra, Harvey Elliot, hizo el 2-3 para el equipo de Anfield. Y finalmente, Marcus Rashford, quien también dejó su huella en el partido al marcar el 3-3 al 112, elogió el esfuerzo de Diallo. "Estoy feliz por él. Ha estado trabajando duro este año y probablemente no ha tenido las oportunidades que desearía", dijo.

A primera hora, el Chelsea derrotó 4-2 al Leicester City en la otra llave de este domingo. Raheem Sterling y Axel Disasi fueron los señalados por los usuarios de la red social "X", debido a los fallos que tuvieron en este partido. Sterling, por sus constantes fallos, erró un penal y lanzó a las gradas de Stamford Bridge un tiro libre frente al área rival cuando el marcador estaba 2-2.

Por su parte, Disasi, fue puesto en entredicho por parte de los internautas por el gol en propia puerta que anotó al minuto 51, el cual significó el descuento para el cuadro de los foxes. La gente en línea lo criticó por el elevado precio que pagó el equipo blue para hacerse con sus servicios.

