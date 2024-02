El brasileño Dani Alves fue condenado a 4 años y medio de prisión por haber sido encontrado culpable de cometer una agresión sexual en contra de una mujer española en diciembre de 2022.

Alves fue detenido el 20 de enero de 2023 y puesto en prisión provisional sin derecho a fianza. Pese a ya haber recibido la condena, Alves ha negado las acusaciones y mantiene que el encuentro fue consentido.

Como parte también de su condena el brasileño debió indemnizar a la víctima con un pago de 150 mil euros por daño moral y una multa total de 9 mil euros por un delito de lesiones.

Sin embargo, Alves no se encontraba en condiciones de realizar dichos pagos puesto su situación económica empeoró desde que fue detenido al punto de tener embargadas sus cuentas, y fue con la ayuda de Neymar Jr y su familia que logró saldar ese monto.

El portal brasileño UOL afirma que esos 150 mil euros "ayudaron a mitigar su condena por violación", y el argumento es que el desembolso denominado "atenuante para la reparación del daño causado" fue fundamental para reducir la condena que la Fiscalía española planteó en 9 años, mientras que la defensa de la víctima exigió 12.

Además de la ayuda monetaria, Neymar también prestó un abogado de confianza para que ayudara con el caso de Dani Alves. Esto último lo confirmó el diario O'Globo al compartir unas declaraciones del padre de Neymar cuando inició el proceso.

"La familia nos pidió ayuda. Daniel no tenía dinero para defenderse y el plazo para pagar la defensa se estaba acabando. Piénselo, en ningún momento podría negarle ayuda a un amigo que está tratando de defenderse de una acusación", señaló en aquel momento.

En su momento el padre de Neymar señaló que la ayuda a Alves se dio porque este no había sido juzgado y se mantenía la presunción de inocencia.

Sentencia blanda

El Gobierno de Brasil consideró el 22 de febrero, día que se dio a conocer la sentencia de Dani Alves, como "blanda" ante la "tamaña atrocidad" que este cometió al violar a una mujer. "Sabemos que es una sentencia blanda ante semejante atrocidad en la vida de una mujer, pero que sirva de ejemplo a Brasil y al mundo: la palabra de una mujer tiene valor y no es no", señaló en sus redes sociales la ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves.

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, recriminó Neymar y su familia el haber prestado a Alves los 150 mil euros de indemnización a la víctima y que, al pagarlo de forma anticipada, le sirvió como atenuante.

"La condena al violador Daniel Alves es pedagógica y ejemplar, demuestra que la sociedad ya no tolera comportamientos sexistas y misóginos. Lo absurdo fue que pidió dinero prestado a Neymar, pagó la indemnización y redujo la pena, algo que no soluciona nada a la víctima, no borra su sufrimiento", expresó.