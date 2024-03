Con tres meses dentro del 2024 por fin llegó el momento en el que los partidos de selecciones nacionales hacen su regreso. Del 18 al 26 de marzo se desarrollará la primera fecha Fifa del año y esta estará protagonizada por partidos de clasificación a la Eurocopa, eliminatorias mundialistas de Concacaf y Asía, Liga de Naciones y amistosos.

La mayoría de duelos tomarán lugar a partir del miércoles 20 y continuarán disputándose hasta el miércoles 27. La Selección de Guatemala también tendrá participación en esta fecha Fifa, ya que verá actividad contra Ecuador el jueves 21 y el domingo 24 su rival será Venezuela.

En la Concacaf se desarrollarán las finales de la Liga de Naciones y también la primera fase de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

En Europa tres de las siguientes selecciones nacionales conseguirán clasificar a al Eurocopa 2024: Polonia, Estonia, Gales, Finlandia, Israel, Islandia, Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Georgia, Luxemburgo, Grecia y Kazajstán.

A continuación algunos de los partidos más llamativos de la fecha Fifa del mes de marzo 2024.

#ThisWeekInConcacaf @CNationsLeague comes to an exciting conclusion. In addition, the First Round of Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 kicks-off.



Take a look at all the information here ➡️ https://t.co/RIIhmlkL1m 🔗⚽️ pic.twitter.com/qzonpSACbk