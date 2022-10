“Feliz Día del Futbol”: Hija de Maradona recuerda a su padre con una emotiva carta en el día de su cumpleaños

La más joven de las hijas de Maradona, confiesa que no ha sido fácil resignarse y aceptar que su papá haya fallecido, además de revelar que no pudo despedirse de él como hubiese querido.

“Pensé que cuando ya haya pasado un poco el tiempo, lograría entender algunas cosas y por fin despedirme de vos. Me doy cuenta qué hay cosas que jamás voy a entender y está bien así. Y que no voy a poder despedirme nunca porque me vas a acompañar en cada paso”.

La carta continúa con Jana expresando cuánto extraña a su papá y lo que más recuerda de Maradona:

“Extraño tu voz, tu “hola ma” cuando llegaba o cuando te atendía el celu, extraño tomarnos un café a la tarde, salir a hacer el fueguito y que nos bardiemos un poco y que boludiemos con cualquier cosa. Extraño ver partidos con vos y preguntarte siempre las mismas cosas y escucharte hablar con un amor infinito por la pelota. Extraño tus anécdotas, tu manera de ver el mundo, con tanta sabiduría y sin perder la mirada tierna y la humildad. También extraño tu fortaleza, la manera de plantarte con la energía más potente frente a cualquier situación. Extraño tu energía única e inigualable”, escribió.

Pero no todo fue tristeza parsa Jana, ya que cerró la carta celebrando la vida que tuvo su padre y expresando todo el amor que guarda por él dentro de su corazón:

“Celebro tu vida, tu historia, tu existencia. Acá voy a seguir prendiéndote velitas, cómo me enseñaste y esta vez no te tengo para brindar a los ojos pero voy a cerrar los míos y ahí vas a estar. Te amo con todo mi corazón. ¡Feliz cumple, pa!, Feliz día del fútbol!“.

Diego Armando Maradona nació un 30 de octubre de 1960 en Lanús, Argentina, y falleció en 2020 un 25 de noviembre a causa de problemas cardíacos. La muerte de “El Diez” conmocionó al mundo del futbol y el deporte en general y enlutó a muchos aficionados alrededor del mundo que aún lo consideran el mejor jugador de la historia del balompié.

