Fernando “el niño” Torres, una leyenda del Atlético del Madrid, anuncia su retiro

Este viernes, con un vídeo mensaje en las redes sociales, comunicó su retirada, tras un año en el Sagan Tosu japonés. “Ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera”, afirmó, tras una serie de imágenes de sus “18 años apasionantes” de fútbol, con el Atlético de Madrid siempre a su lado, jugara donde jugara.

Un año y un mes después de su despedida del equipo rojiblanco, el 20 de mayo de 2018 con el partido contra el Eibar y con aquel acto inolvidable de homenaje en el Wanda Metropolitano, que representó quién es Fernando Torres para el aficionado del Atlético; su pertenencia, su corazón, su sentimiento y su amor incondicional al conjunto de toda su vida, como futbolista y como seguidor.

Nada en esos “18 años apasionantes” como profesional se entiende sin el vínculo con las rayas rojiblancas, sin el Vicente Calderón o sin el Metropolitano. Sin el Atlético de Madrid. “El Atleti es emoción y son sentimientos”, dice. Ha jugado 404 partidos de rojiblanco con 129 goles. Esa cifra le sitúa como el sexto mejor goleador de la historia de la entidad. Es una leyenda del club.

También es aquel niño que fue por primera vez al Vicente Calderón de la mano de su abuelo, que probó en categoría alevín en el campo de Cotorruelo, con una nota de “diez más uno”, y que fue elegido para entrar en la cantera del club en el Parque de las Cruces para luego crecer, madurar y golear rumbo a lo que siempre había soñado.

En una carrera vertiginosa llegó al primer equipo, directo desde el juvenil a la plantilla profesional, sin parada intermedia ni en el Atlético C ni en el Atlético B. Su debut, con el número 35, fue el 27 de mayo de 2001 en un Atlético-Leganés en el Calderón. Su primer gol, el 3 de junio de ese año, fue en Albacete de cabeza.

Al curso siguiente, con Luis Aragonés como entrenador, tan importante para él en toda su carrera, ascendió a Primera División, debutó en la máxima categoría, fue el alma del equipo y el mejor goleador del Atlético ese curso y los cuatro siguientes, de 2002-03 a 2006-07, cuando tomó una de las decisiones más difíciles. Salió del conjunto rojiblanco para jugar en el Liverpool inglés.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

— Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019