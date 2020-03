Fifa donará US$10 millones a la OMS y anima a futbolistas a contribuir

“Gracias su sólida situación financiera, la Fifa está en condiciones de proponer medidas de solidaridad proactivas dirigidas específicamente a la crisis del coronavirus”, indicó en un comunicado, en el que anunció que “bureau” de la organización abordará mañana vía telefónica éste y otros temas tras las modificaciones obligadas de fechas en el calendario internacional.

En ese sentido Infantino sugerirá “una contribución directa de US$10 millones de la FIFA al Fondo de Respuesta Solidaria covid-19 de la Organización Mundial de la Salud y discutir la posibilidad de establecer un Fondo Mundial de Asistencia al Fútbol para ayudar a los miembros de la comunidad futbolística afectados por esta crisis”.

El presidente anima a todos los futbolistas a “contribuir a estos esfuerzos”.

La Fifa también consultará a las partes interesadas del futbol profesional para poder anunciar en breve las modificaciones o dispensas temporales necesarias del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores para proteger los contratos tanto de los jugadores como de los clubes.

"Cooperation, mutual respect and understanding must be the guiding principles for all decision makers to have in mind at this crucial moment in time."

A statement from FIFA President Gianni Infantino concerning #COVID19's impact on global football.

