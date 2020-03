La final de la Champions League se jugaría en junio

Fue una decisión que esperaban desde hace varios días los dirigentes y aficionados de Real Madrid, Barcelona, Juventus o PSG. “Todas las competiciones de la Uefa están suspendidas hasta nueva orden”, señaló la confederación europea en un comunicado.

“Un grupo de trabajo fue creado con la participación de las ligas y los representantes de los clubes para examinar soluciones en materia de calendario que deben permitir acabar la temporada en curso”, añadió la Uefa.

El objetivo claro es aprovechar las fechas liberadas por el aplazamiento de la Eurocopa, prevista del 12 de junio al 12 de julio de este año, para que la Liga de Campeones y la Europa League finalicen, así como los campeonatos nacionales, en este momento suspendidos por el coronavirus.

Favorable al aplazamiento, la muy influyente Asociación de Clubes Europeos (ECA) anunció este martes que participaba “activamente con atención y un compromiso total en el grupo de trabajo coordinado por la UEFA”.

Este grupo debe “desarrollar y modelar los aspectos prácticos de la gestión del calendario con el objetivo de maximizar las opciones de concluir los partidos de clubes restantes de la temporada 2019-2020”, añadió la ECA.

Si la Champions y la Europa League concluyen, las dudas radican en el modelo: el formato clásico de partidos de ida y vuelta, o un nuevo desenlace con un torneo de eliminación directa en terreno neutro, como han sugerido algunos actores del medio en la prensa deportiva.

Desde el anuncio el viernes del aplazamiento de los octavos de Champions y Europa League, la Uefa tiene una papa caliente: encontrar fechas para la recta final de ambas.

There could be adaptations of the 2020/21 UEFA Champions League and UEFA Europa League qualifying rounds in case of late completion of the 2019/20 sporting season, i.e. after 30 June 2020.

— UEFA (@UEFA) March 17, 2020