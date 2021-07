Final de Eurocopa empañada por la variante Delta, que preocupa al G20 y a Estados Unidos

Pese a que el Reino Unido se enfrenta a un aumento de los contagios por la variante Delta, dominante en el país, más de 60 mil espectadores asistieron al partido entre Italia e Inglaterra, que ganó el conjunto italiano.

El encuentro se celebró en el estadio de Wembley, cerca de Londres, cuyo aforo se elevó al 75% para la ocasión y donde “un pequeño número de personas” sin entradas consiguieron ingresar, según la policía londinense y un portavoz del estadio.

Miles de aficionados ingleses se habían congregado por la mañana en torno al recinto para participar en la fiesta, salpicada por algunos incidentes.

“La gente está preocupada porque algunos de ellos no llevan mascarilla”, comentó Yvette Reinfor, una profesora de 49 años que vive cerca del estadio de Wembley. “Es molesto pero hay buen ambiente”.

De hecho no se veían casi mascarillas en los alrededores y era imposible respetar la distancia en un espacio tan pequeño. El suelo estaba cubierto de vasos, latas y botellas de alcohol vacías.

Otros aficionados se habían reunido en otros lugares de Inglaterra, cantando y enarbolando banderas, sobre todo en Newcastle (noreste), Liverpool (noroeste), Norwich (este) y Leicester (centro).

En Italia, desde el pitido final, una multitud de aficionados celebraron la victoria. En Roma lo hicieron con bengalas y un concierto de bocinas. Miles de seguidores convergían hacia la Plaza Venecia. Pocos llevaban la mascarilla puesta, que no es obligatoria al aire libre desde finales de junio.

Las reuniones que generan este tipo de eventos deportivos, sobre todo en zonas cerradas, preocupan a los especialistas, en especial en Reino Unido, donde se han levantado casi todas las restricciones y se han registrado 30.000 nuevos casos diarios de coronavirus durante la última semana.

“Es posible, incluso probable, que regiones muy poco afectadas por la epidemia en el Reino Unido acaben pobladas (de coronavirus) por los simpatizantes que regresan de Londres”, advierte Antoine Flahault, director del Instituto de salud global de la universidad de Ginebra (Suiza). “La variante Delta llega al continente europeo. Parece difícil combatirla por lo muy contagiosa que es. La Eurocopa no ayuda”.

Los contagios por las nuevas variantes del coronavirus suponen un peligro para la economía mundial, según Estados Unidos y el conjunto del G20

“Estamos muy preocupados por la variante Delta y por otras variantes que pudieran surgir y amenazar la reactivación”, dijo el domingo en Venecia la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, al margen del G20.

“Tenemos una economía global conectada, lo que ocurre en una parte del mundo afecta a todos los demás países”, añadió. Una advertencia idéntica fue lanzada el día anterior por los ministros de Finanzas del G20.

El principal objeto de preocupación es la variante Delta, que apareció en India y se está extendiendo rápidamente, causando brotes en Asia y África, y aumentando el número de casos en Europa y Estados Unidos

Los dirigentes de los 20 países más ricos han pedido que se acelere la vacunación en todo el mundo y han prometido esforzarse más para apoyar a los Estados en desarrollo.

El 70% de la población está vacunada en algunos países desarrollados, pero el índice es inferior al 1% en algunos de bajos ingresos, recalcó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

La Unión Europea alcanzó su objetivo de tener dosis suficientes para vacunar al 70% de su población adulta de alrededor de 366 millones de personas, anunció el sábado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. “Se habrán distribuido unos 500 millones de dosis en todas las regiones de Europa”, dijo.

We’re disgusted that some of our squad – who have given everything for the shirt this summer – have been subjected to discriminatory abuse online after tonight’s game.

We stand with our players ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEl

— England (@England) July 12, 2021