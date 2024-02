Final Mundial 2026: Estas son las tres cuidades que se perfilan para albergar la clausura de la Copa del Mundo

Según reportes periodísticos, el AT&T Stadium (80.000 espectadores), hogar de los Dallas Cowboys de football americano, es el favorito para recibir la final del 19 de julio.

Entre las sedes que más han pugnado por la nominación está también el MetLife Stadium (82.500 espectadores) de East Rutherford (Nueva Jersey), donde compiten los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

La aspirante de la costa Oeste es Los Ángeles (California), la urbe que albergó la final del Mundial de 1994, el último disputado en América del Norte, en la que Brasil venció a Italia en la tanda de penaltis en el estadio Rose Bowl.

En lugar de esta cancha centenaria, Los Ángeles se postula ahora con el flamante SoFi Stadium (70.000 espectadores), considerado el estadio más caro del mundo y hogar de los Rams y los Chargers de la NFL.

La Fifa, sin embargo, ha requerido algunas modificaciones en este recinto que podrían dificultar su elección para la final.

La propuesta de Dallas puede contar a su favor con el techo del AT&T Stadium, que permite mantener la temperatura interior a salvo del fuerte calor que suele registrarse en el verano (boreal). La Fifa nunca ha organizado una final del Mundial en una sede cubierta.

La ciudad texana, si bien no tiene el reconocimiento y glamour de Los Ángeles o Nueva York, ha expuesto también como argumentos su cercanía y estrechos vínculos con México, otro de los países organizadores.

De su lado los responsables de la candidatura de Nueva Jersey/Nueva York hicieron hincapié en la experiencia e infraestructura de la zona para recibir grandes acontecimientos internacionales, así como sus redes de transporte y un huso horario más amable para los aficionados europeos.

Mientras las sedes estadounidenses compiten por la nominación a la final, el emblemático estadio Azteca de Ciudad de México, recientemente remodelado, se considera desde hace tiempo el escenario más probable para la ceremonia y el partido inaugural del 9 de junio de 2026.

El Azteca, recientemente remodelado, se convertirá en 2026 en el primer estadio en albergar partidos en tres Mundiales distintos y fue la sede de las finales de 1970 y 1986.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, desvelará estas incógnitas en un programa que se retransmitirá en directo en los tres países organizadores a partir de las 14 horas en Guatemala.

La ampliación del torneo de 32 a 48 equipos implicará un calendario con 24 partidos más, hasta un total de 104 encuentros en las 16 sedes.

La primera fase tendrá 12 grupos de cuatro selecciones, de las que clasificarán las dos primeras y las ocho mejores terceras, para dar paso a eliminatorias directas.

La Fifa también anunciará la distribución de partidos por sedes, aunque los emparejamientos concretos no se conocerán hasta el sorteo del torneo, una vez concluido el proceso de clasificación.

