Por primera vez desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, la selección de Francia ha clasificado a la final del torneo masculino de fútbol en unas Olimpiadas de Verano.

El conjunto dirigido por Thierry Henry sufrió más de la cuenta, pero logró eliminar al cuadro de Egipto durante los tiempos extra de la segunda semifinal del certamen.

En la gran final que se llevará a cabo el próximo viernes 9 de agosto, los espera el combinado de España, que venció a su similar de Marruecos en la primera semifinal del torneo.

La escuadra francesa no quiere decepcionar a sus aficionados, y tiene todo para regresar al Olimpo del fútbol masculino por primera vez en 40 años; y que mejor que en su propio país.

Los locales fueron sorprendidos al minuto 62' de la segunda mitad, tras una gran jugada del mediocampista egipcio Mahmoud Saber, quien aprovecharía un rebote para enviar el balón al fondo de la red.

Sin embargo, cuando mejor se encontraba jugando el equipo africano, los seleccionados franceses renacerían de las cenizas, y su delantero estrella, Jean Phillippe Mateta, empataría el juego a siete minutos del final.

🚨🏅 GOAL | France 0-1 Egypt | Mahmoud Saber



EGYPT HAVE TAKEN THE LEAD!pic.twitter.com/HCs6NuRPPi