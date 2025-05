Alta Verapaz y Guatemala con mayor número de víctimas por estafas de Keda, Kmec y Xtra

La cantidad de personas que denuncian haber sido estafadas mediante las supuestas inversiones en tecnología sube día con día. Hasta el 7 de mayo, el Ministerio Público (MP) suma 50 denuncias y la mayoría de las víctimas de estafa residen en Alta Verapaz, con 24 casos y Guatemala, con seis. Las quejas también llegaron a las sedes del MP en Sacatepéquez, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Chimaltenango y Jalapa.

Según los denunciantes, las empresas operaban con un mismo esquema: prometían que la inversión se recuperaría y generaría ganancias mediante estanterías con baterías portátiles.

De acuerdo con los testimonios, las compañías afirmaban que dichas baterías estarían ubicadas en aeropuertos y otras zonas concurridas en el extranjero, donde los usuarios pagarían por utilizarlas. Las supuestas ganancias serían trasladadas a los inversionistas guatemaltecos, hecho que no se concretó.

El MP explicó que las denuncias recibidas en los ocho departamentos están siendo conocidas por diferentes fiscalías, pero se analiza el fenómeno criminal para que sean asignadas a una fiscalía especializada.

Se investiga la constitución de empresas

Es importante aclarar que los nombres que han circulado en relación con estas denuncias corresponden a las aplicaciones utilizadas en esta modalidad de estafa. Sin embargo, se están realizando diligencias para establecer si existen empresas formalmente constituidas con esos nombres, detalló el MP.

Prensa Libre consultó a la Superintendencia de Bancos (SIB) si la empresa Keda Mobile Energy Company (Kmec) forma parte de las entidades supervisadas. La SIB indicó que no está bajo su supervisión, por lo tanto, no corresponde emitir opinión al respecto, ya que no se encuentra dentro de su ámbito de competencia.

La SIB añadió que, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de Supervisión Financiera, Decreto 18-2002 del Congreso, su función es vigilar e inspeccionar al Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras y de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros, empresas controladoras de grupos financieros y otras entidades que integran el sistema financiero supervisado.

Keda, también conocida como Kmec Mobile Energy Company Limited, cuenta con un sitio web en el que se presenta como una compañía de alta tecnología enfocada en resolver las necesidades de carga para viajeros. “Es una conveniente empresa de energía móvil que integra producción, arrendamiento y operación”, señala el sitio.

Asimismo, se consultó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para verificar la formalidad del negocio, pero no se encontró un Número de Identificación Tributaria (NIT) vinculado directamente con la empresa, ni registro de operaciones o pago de impuestos.