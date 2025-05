Keda no estaba regulada, confirma la Superintendencia de Bancos

La empresa que habría estafado a miles de personas no aparece bajo supervisión financiera.

El Ministerio Público (MP) informó que investiga el esquema piramidal de inversiones fraudulentas operado por las supuestas empresas Keda, Kmec y Xtra.



Hasta este momento, se han recibido un total de 16 denuncias. La primera ingresó en septiembre del 2024; la segunda, en marzo del 2025 y, durante los primeros días de mayo se han presentado 14 denuncias más, indicó el Ministerio Público (MP).



Prensa Libre consultó a la Superintendencia de Bancos (SIB), que vela por la supervisión de entidades financieras, sobre si tenía conocimiento de la empresa Keda Mobile Energy Company (Kmec), y afirmó que esta no forma parte de las entidades bajo supervisión, “por lo que no corresponde emitir opinión al respecto, al no estar dentro de nuestro ámbito de competencia”, enfatizaron.





Artículo de la SIB



La Superintendencia de Bancos refirió que, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de Supervisión Financiera, decreto 18-2002 del Congreso, ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras y de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros, empresas controladoras de grupos financieros y las demás entidades que otras leyes dispongan y que integran el sistema financiero supervisado.



Por lo anterior, la SIB dijo que se puede consultar con las entidades que se encuentran bajo la vigilancia e inspección de esta superintendencia en su sitio web oficial.



Sin registro formal



La empresa Keda, también conocida como Kmec, Mobile Energy Company Limited, cuenta con un sitio web, kme7.com/#/about, donde se presenta como una compañía de alta tecnología, centrada en resolver las necesidades de carga de viajes. “Es una conveniente empresa de energía móvil que integra producción, arrendamiento y operación”, afirma este sitio.



Asimismo, se intentó indagar la formalidad del negocio en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pero no se encontró un número de identificación tributaria (NIT) que la mencione directamente ni que tuviera operaciones debidamente establecidas o registrara pago de impuestos.