“Fue un circo”: La crítica del entrenador del Orlando City sobre Messi y el arbitraje en la Leagues Cup

El colombiano Óscar Pareja no se guardó nada tras finalizado el partido que su equipo, el Orlando City, perdió ante el Inter Miami por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, ya que criticó duramente el arbitraje al que tildó de “circo”.

“El mensaje no es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy”.