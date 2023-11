“Fue una distracción”: Así calificó el técnico de Jamaica el partido contra la Selección de Guatemala

Hallgrímsson incluso llegó a decir que el partido no fue una solicitud del cuerpo técnico, mismo que deseaba enfocarse en los duelos de Liga de Naciones contra Canadá en donde se juega el boleto a Copa América USA 2024.

“La decisión de jugar este partido fue tomada por la federación y no nosotros”, comentó.

El estratega mencionó que es “injusto” que haya jugadores que quieran ganarse un espacio en la Selección pero que “solo se les da dos entrenamientos y un partido”, así mismo argumentó que lo mejor sería darles más tiempo de juego y otras oportunidades de “mostrarse”.

“Considerando la importancia de los dos juegos ante Canadá este (el partido contra Guatemala) fue una distracción para el cuerpo técnico y entrenadores. Nos debimos enfocar en los dos partidos importantes ante Canadá”, expresó.

“Guatemala es un buen equipo, son buenos en la contrapresión. Lo sabemos de la Copa Oro, tuvimos problemas contra ellos, así que podemos estar felices que no crearon muchas opciones de gol”, finalizó el entrenador de Jamaica.

Jamaica se estará midiendo a Canadá este viernes 17 de noviembre en el Estadio Nacional a las 18 horas y posteriormente deberá jugar el partido de vuelta el 21 a las 18:30 en el BMO Field en tierras norteamericanas.

Reggae Boyz coach Heimir Hallgrimsson says their recent international friendly against Guatemala was a distraction, following the teams’ 0-0 draw at the Red Bull Arena in New Jersey, United States, on Saturday.

