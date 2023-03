Georgina Rodríguez enseña un tatuaje “diseñado” por Cristiano Ronaldo y también revela que el portugués “no es muy materialista”

Georgina se presentó al programa “El Hormiguero” de España en la previa del estreno de la segunda temporada de su serie, “Soy muy organizada. Soy muy joven, me encantan los niños, los de los demás no” contó.

La argentina-española, que comparte hogar con Cristiano Ronaldo y sus cinco hijos (Cristiano Ronaldo Jr. (11 años), Eva y Mateo 4), Alana (4) y Esmeralda (7 meses), reveló que cuando conoció al portugués era tan “guapo que no podía verlo.

“Vi era tan guapo que me daba vergüenza mirarlo. Yo poca porque no le estaba atendiendo, en el momento que dejé de atender a una señora, me iba para casa y entraba él. Sentí mariposas”. Aquello sucedió cuando Georgina trabaja en un local de una famosa tienda de ropa.

Después de eso mencionó detalles sobre como es Cristiano Ronaldo: ““Es maravilloso, un padre 10, un hijo 10, hermano, amigo, pareja, empleado, jefe. Muchas veces estamos todos en casa juntos y veo lo afortunada que soy al haber sido elegida por él para formar esta familia”.

Dijo que para su último cumpleaños el portugués le “regaló su tiempo” y aclaró CR7 “No es muy materialista”.

Además también mostró un tatuaje que se realizó durante la grabación de la segunda temporada de su serie que “diseñó” el propio Cristiano, se trata nota que el delantero escribió en su primer viaje juntos a París y Georgina decidió estamparlo en su piel.

Finalmente, también se sinceró sobre el momento más triste de su vida junto al portugués, cuando su bebé falleció en 2022, sin embargo, considera que la serie le ayudó en ese tiempo. ““Me ha traído mucha oscuridad, pero también mucho amor, hacer esta temporada me ha hecho feliz, me he sentido muy arropada”.