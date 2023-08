¡Esto es todo amigos!: Gianluigi Buffon se despide del fútbol a los 45 años con un emotivo mensaje en redes sociales

En el vídeo que acompaña al post del esperado anuncio de ‘Gigi’ Buffon (Carrara, Toscana, 1978), adelantado en las últimas horas por los medios locales, ​​se muestran las imágenes más destacadas de su carrera como futbolista, desde sus inicios con el Parma, al que había regresado el año pasado y con el que tenía contrato hasta 2024.

También se reviven sus triunfos con la Juventus y la selección, culminando con su victoria en el Mundial de 2006, con la canción de Coldplay ‘Viva la vida’ como música de fondo. En poco más de media hora, la publicación publicada en el perfil oficial de Buffon, que tiene 10 millones de seguidores, recibió más de 200 mil me gusta y miles de comentarios.

“Veintiocho años de carrera me parece un resultado increíble, casi impensable, sobre todo por la continuidad de rendimiento demostrada en casi tres décadas“, explica en el sitio web del Parma, un club al que le unía un año más de contrato.

“Este, en mi opinión, es el aspecto que más determina el valor de una carrera deportiva, en este caso la mía, que le pongo tanta pasión, entrega, ilusión y alegría que mirando hacia atrás, Puedo decir que realmente se pasaron volando. Sí, estos 28 años -con estas dos fechas (19 de noviembre de 1995 y 30 de mayo de 2023, el debut en la Serie A y el último en la Serie B)- son mi historia futbolística y mi historia deportiva. Pero también la historia de aquellos que me han apoyado“.

Buffon quiso agradecer también el apoyo del Parma y a su gente “porque realmente me hicieron sentir muy querido, incluso en estos dos años: el presidente Kyle Krause -una de las mejores personas que he conocido en el mundo del fútbol– y los directivos de la empresa, que inmediatamente me pidieron que ocupara un puesto directivo en el grupo“.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023