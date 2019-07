“Gracias por ser parte de mi vida”, el emotivo mensaje de Dani Alves a Lionel Messi tras la victoria de Brasil frente a Argentina

View this post on Instagram

Futebol muitas vezes é sobre ganhar, muitas vezes sobre perder, porém, nunca deixará de existir o carinho, o respeito, a admiração e a conexão com aqueles que te ajudaram a colocar de comer na minha casa, na casa dos meus…. nunca deixará de existir a gratidão com aqueles que te ajudaram a colocar o teu nome na história do futebol. A grandeza das pessoas não são medidas apenas pelo que elas representam em seus países ou os sentimentos que elas despertam com a sua profissão. Muitas vezes, é sobre o que há atrás de tudo isso. Obrigado por formar parte da minha vida e és siempre un grande honor volver a tenerte cerca hermano, aún que esteamos separados por una camiseta, estamos conectados por nuestras esencias! #mirespecto✊🏽