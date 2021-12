Grealish: “La adaptación al City ha sido más difícil de lo que esperaba”

Grealish fue desplazado de la titularidad del Manchester City el pasado fin de semana después de que salieran a la luz unas imágenes suyas con su compañero Phil Foden en una sala de fiestas tras el partido contra el Leeds. Ambos jugadores llegaron al entrenamiento del día siguiente en malas condiciones.

Jack Grealish, sin embargo, puede recuperar su lugar en el once el domingo, en el Boxing Day, en el choque contra el Leicester.

“El nivel y la exigencia aquí es muy alta dentro y fuera de la cancha. Es increíble y es por eso que ha habido tanto éxito a lo largo de los años”, agregó el jugador del Manchester City.

El futbolista reconoce la presión que supone haber sido traspasado por tanto dinero. “Tener una etiqueta de precio de 100 millones de libras supone que cuando pasas por un mal momento, en una sequía de goles, el aficionado se pregunta si ha valido la pena pagar eso. Lo entiendo y lo asumo y lo veo como un privilegio que el club haya querido gastar tanto dinero en mi. Espero devolvérselo con goles y títulos”, indicó Grealish.

“Jugar en la Liga de Campeones es completamente diferente a la Premier League. Nunca antes había jugado en Europa y tenía muchas ganas de hacerlo. Es increíble escuchar el himno de la Champions, te hace pellizcarte a ti mismo. Es un trofeo que los jugadores aquí realmente quieren ganar”, reconoció el futbolista.

El 2021 ha sido un gran año para Grealish que fue clave en el Aston Villa en el último año y fue convocado por su selección para jugar la fase final de la Eurocopa que disputó la final en Wembley contra Italia que finalmente consiguió el título.

“Jugar para Inglaterra en el pasado verano fue increíble. Pero ya pasó. Si miro hacia atrás me doy cuenta de lo especial que fue.Fue una pena perder en los penaltis; es una de las peores formas de perder. Pero si miro hacia atrás, creo fue el mejor verano de mi vida. Fue especial para el país, los jugadores y nuestras familias. Fue una pena que no pudiéramos lograr el titulo pero nos motiva más para llegar hasta el final en la Copa del Mundo el año que viene”, recordó el jugador.

“Claro que podemos ganar el Mundial. Tenemos una buena oportunidad y si mantenemos e nivel de juego de la pasada Eurocopa podemos aspirar a todo”, dijo.

Grealish apunta que llegó al Manchester City “para intentar ganar trofeos. Eso es lo que miras cuando termina tu carrera: trofeos y medallas. Perder con Inglaterra me ha hecho querer ganar trofeos y con el City aún más. Estamos jugando un fútbol brillante por ahora y nos estamos dando una muy buena oportunidad de seguir adelante y ganar algunos trofeos. Por eso vine aquí”, dijo el jugador del Manchester City.

Jack Grealish looks back a crazy few months and admits life at Man City is much more difficult than expected 🔵 pic.twitter.com/LvzdkC485c

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 25, 2021