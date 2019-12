Guardiola: “Puede que no estemos para competir contra los mejores”

Después de perder contra el Manchester United, lo que le aleja a catorce puntos del Liverpool y a seis del Leicester City, Guardiola alabó el nivel de los equipos en Europa.

“El United tiene la calidad para defender y la calidad para el contraataque y hay que aceptar eso. Ese es el nivel al que te enfrentas contra United, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Juventus… Eso son los que equipos contra los que hay que jugar y la realidad es que quizás no estemos preparados para competir contra ellos”, explicó el técnico español.

“Tenemos que aceptarlo y mejorar”, añadió.

Pese a los cuatro trofeos domésticos conquistados la temporada pasada, el Manchester City parece lejos de repetir la Premier League por tercer año consecutivo, aunque su camino en el resto de competiciones está siendo tan exitoso como en la campaña anterior.

🎙In all the games this season, we've played how I want us to play. If we do things wrong we will improve. We will try to learn for the future.

🎙En todos los partidos de este año, jugamos cómo me gusta. Si hacemos cosas mal, las mejoraremos. Intentaremos aprender para el futuro. pic.twitter.com/9xipIuwVSc

