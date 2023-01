Guatemala con posibilidades de clasificar a la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos

La próxima Copa América servirá de antesala y de preparación para la Copa del Mundo de la FIFA de 2026, que Estados Unidos coorganizará junto a sus vecinos México y Canadá.

Según el comunicado conjunto, los seis países invitados de Concacaf (Confederación de Norte y Centroamérica y el Caribe) clasificarán para esta competición a través de la Liga de Naciones Concacaf de 2023/2024.

Estados Unidos, México y Canadá podrían contar así con una preparación competitiva importante de cara al Mundial de 2026, ya que como organizadores están exentos de jugar las eliminatorias de clasificación.

Tanto México como Estados Unidos se encuentran actualmente en el proceso de elección de un nuevo seleccionador.

En 2016, Estados Unidos ya organizó y compitió en la edición especial de la Copa América Centenario en la que participaron otros equipos de la Concacaf como México, Costa Rica, Jamaica y Panamá. Chile se impuso en la final de aquella edición en penales a la Argentina que lideraba Lionel Messi.

La Selección Nacional de Guatemala para empezar a tener opciones de buscar uno de los boletos para el torneo más antiguo del futbol (la primera Copa América se disputó en 1916) tendrá primero que solventar los compromisos en el mes de marzo cuando se reactiva la Liga de Naciones de la Concacaf, donde se enfrentará a Belice y a Guayana, y tendrá que conseguir obligadamente su ascenso a la Liga A y para ello tiene que ganar dichos compromisos.

La Bicolor se encuentra por el momento segunda en el Grupo D de la Liga B y tiene que terminar en el primer puesto para ascender y primero sellar su pase directo a la Copa de Oro 2023.

Todo apunta que las naciones que estén en la Liga A, serán las que busquen esas seis plazas para estar en la Copa América.

Por el momento la Concacaf aún no da a conocer cómo sería el formato de competencia para buscar el acceso al torneo americano.

Esta sería la segunda ocasión que Guatemala busque estar en dicho certamen, ya que en 2016 se quedó cerca de asistir a la Copa América Centenario al perder la final de la Copa Centroamericana ante Costa Rica.

La selección albiceleste regresará el año próximo al torneo continental ostentando el título de campeona mundial que logró en Qatar-2022 y también como monarca de la Copa América que conquistó en 2021 en el Maracaná ante el local Brasil por 1-0.

La Copa América de 2024 estaba prevista para celebrarse en Ecuador pero el país sudamericano renunció a la organización el año pasado por la situación social y la falta de infraestructuras deportivas adecuadas.

En el marco del acuerdo entre ambas confederaciones también se organizará una competición de clubes de formato “final four” en la que participarán las mejores escuadras del continente.

Los cuatro equipos participantes (dos de cada confederación) se clasificarán a través de las competiciones de clubes ya existentes y la primera edición de este torneo podría celebrarse en 2024.

Otro de los acuerdos supondrá una colaboración en el futbol femenino, ya que la Concacaf invitará a las cuatro mejores selecciones de Sudamérica a disputar la nueva Copa Oro femenina en 2024.

Ese torneo también se celebrará en Estados Unidos y contará con la participación de Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay.

“Queremos que esta pasión se traduzca en más y mejores competiciones y que el fútbol y sus valores crezcan y se fortalezcan en todo el hemisferio. Sin duda, ambas confederaciones creemos en grande y trabajaremos con esta orientación”, afirmó.

“Esta asociación es para apoyar el crecimiento continuo del fútbol masculino y femenino en Concacaf y Conmebol, y realmente será de beneficio mutuo para ambas Confederaciones”, dijo de su lado Victor Montagliani, presidente de Concacaf.

