Desde temprano, los bares y restaurantes de la Sexta Avenida comenzaron a llenarse de aficionados ataviados con las camisetas de sus equipos favoritos. La emoción se palpaba en el ambiente, con seguidores del Real Madrid y del Borussia Dortmund compartiendo sus expectativas y nerviosismos. La expectativa de ver si el reciente campeón de la Liga española alzará su decimoquinto título o si el equipo alemán sorprenderá a todos, mantenía a todos en vilo.

La previa del partido no solo estuvo marcada por la pasión futbolística, sino también por el ambiente festivo que se vive en este sector de la ciudad. Lenny Kravitz animó a los aficionados con una presentación de sus éxitos en el Kick Off Show de la final. "Me siento con mucha energía antes de mi actuación en la final de la UEFA Champions League en Londres, una ciudad que ocupa un lugar especial en mi corazón. Va a ser un acontecimiento muy emocionante antes de una final que significa tanto para tantos. Es una excusa perfecta para reunirse y disfrutar de la música y del sentimiento de camaradería, unión y cohesión, y estamos impacientes por mostraros todo lo que tenemos preparado", declaró el artista en una entrevista con la UEFA, resonando también entre los guatemaltecos que seguían la transmisión.

La Sexta Avenida se llenó de vida con las pantallas gigantes instaladas dentro de negocios particulares, donde los guatemaltecos se congregaron para no perderse ni un solo detalle del partido. Al respecto, José Morales, un aficionado del Real Madrid, comentó con entusiasmo: "Siempre vengo a la Sexta a ver los partidos importantes. El ambiente aquí es increíble y se siente como si estuviéramos en el estadio".

Asimismo, Míchel Salgado, exdefensor madridista, expresó su confianza en que los blancos ganarán su decimoquinto título en una entrevista con TNT Sports, palabras que resonaron entre los hinchas madridistas presentes en la Sexta Avenida. La presencia de figuras del fútbol mundial en Wembley, como Zinedine Zidane, Clarence Seedorf y Jurgen Klopp, añadía un toque especial al evento, seguido de cerca por los guatemaltecos.

Jean Márquez, capitán del Deportivo Mixco, también se sumó a la fiebre futbolística desde Londres, donde confirmó mediante su cuenta de Instagram que estuvo presente en Wembley para apoyar al Real Madrid, compartiendo su experiencia con sus compatriotas.