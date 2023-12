“Ha logrado convertir a Estados Unidos en un país de futbol”: Time escoge a Lionel Messi como deportista del año

“Ha logrado hacer lo que antes parecía imposible, convertir a Estados Unidos en un país de futbol”, señala la revista.

En el articulo que le dedican a Messi el astro luce con el uniforme del Inter Miami, equipo al que arribó apenas en julio de este año y ya lo hizo levantar su primer trofeo.

“Messi ha traído un estímulo sin igual al futbol el EE. UU: asistencia a estadios, precios, ventas de merchandising y visionado de partidos: sus partidos tocan una fibra de ‘revival’ religioso”; se lee en la publicación en donde escribe que celebridades como Kim Kardashian han llegado a verlo jugar.

También hay palabras de David Beckham, propietario y presidente del Inter Miami sobre Messi: “Desde el primer día, Leo llega el primero, y se va después de todos los demás. Es el jugador más profesional de todo el equipo“.

Otros datos que resaltan es el impacto económico desde la llegada de Messi: la asistencia al estadio del Inter Miami creció un 40% y la media de espectadores es de 30 mil por partido. Además también revelaron datos sorprendentes sobre su debut y es que en apenas 24 horas, Apple TV sumó 110.000 nuevos suscriptores para poder ver la MLS mediante el “MLS Season Pass”.

