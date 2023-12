¡Haaland estalla en twitter por polémico arbitraje en el City-Tottenham! Guardiola responde con un recado

Erling Haaland no vivió su mejor domingo tras el desencuentro entre el City y el Tottenham. La furia del noruego estalló en la recta final cuando el árbitro Hooper anuló una jugada clave. Grealish quedaba solo ante Vicario, pero Hooper señaló ley de ventaja, pitando cuando la pelota llegó al atacante inglés. Haaland, quien proporcionó el pase y sufrió la falta, no podía creerlo.

En su cuenta de X, el goleador publicó su incredulidad junto al video de la jugada. “Wtf”, escribió.

Guardiola no se quedó callado: “El ‘master of commander’ Anthony Taylor [cuarto árbitro hoy] que sabe todo en este negocio, y no me dijo nada…”, comenzó diciendo el técnico español.

Recordando a Arteta, agregó: “Siguiente pregunta. No haré ningún comentario como el de Arteta (criticó a los árbitros en el pasado reciente, ed.). Es difícil cuando miras la imagen, el árbitro decide pitar después de haber dicho que sigamos. Después del pase, el silbato, no entiendo…”.

Al abordar la reacción de Haaland, defendió a su jugador: “Es normal. Está un poco decepcionado. Incluso el árbitro, si jugara hoy para el Manchester City, estaría decepcionado con esa acción…”. Pero suavizó sus palabras iniciales: “No quiero criticarlos [a los árbitros, ed.]. A veces en la banda pierdo la cabeza, pero aquí no me gusta comentar. No empatamos por eso…”.