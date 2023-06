Haaland marca un doblete y lidera la primera victoria de Noruega en la clasificación a la Euro

El tanto del honor de los chipriotas lo consiguió Grigoris Kastanos en el 90+3.

Tras sumar apenas un punto en las tres primeras jornadas y quedar por lo tanto muy herida en su camino a Alemania-2024, Noruega eleva así la cuenta a 4 puntos y alcanza en el segundo puesto a Georgia (también 4 puntos), a la espera de que ese combinado termine su partido ante el líder Escocia (9 puntos), interrumpido durante casi dos horas este martes por una fuerte lluvia que inundó el césped.

Noruega adelanta en un punto a España (4ª), que no jugó en su grupo este junio al disputar la pasada semana la Liga de Naciones de la UEFA en Países Bajos, donde la ‘Roja’ se proclamó campeona.

Los españoles tienen 3 puntos, pero dos partidos disputados menos que los noruegos. Chipre es colista del grupo de cinco equipos, todavía sin puntuar después de tres derrotas.

