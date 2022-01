Haaland se retira lesionado en el partido ante el Hoffenheim

Después el Hoffenheim llevó la iniciativa. Tuvo más posesión, estuvo más atento en la recuperación de la pelota y tuvo más llegada.

En el minuto 11, el meta del Dortmund, Gregor Kobel, desvió contra un poste un cabezazo de Georgino Rutter. En el 22 Richards cabeceó al larguero y en el 41 Manuel Akanki se atravesó en un centro de Rutter que esperaba Andrej Kramaric para definir a puerta vacía.

Antes del descanso, Kramaric marcó el gol del empate con un remate de volea dentro del área a centro de Bebou.

Los primeros diez minutos del segundo tiempo también fueron del Hoffenheim. En el 47 Rutter tuvo una buena ocasión. El Hoffenheim atacaba y el Dortmund se defendía.

Sin embargo, en el primer avance del Dortmund llegó el gol de la ventaja en el minuto 58. Malen le metió un balón al área a Marco Reus, que definió bien.

En el 62, Haaland tuvo que dejar el campo con una lesión, probablemente muscular, pero cinco minutos después el Dortmund aumentó la cuenta.

Haaland laid on the PreZero Arena pitch before being treated by doctors and unexpectedly continuing. However, in the 62nd minute, Haaland signalled to the bench to ask to be taken off due to muscle strain. Although he was able to limp off, the extent of his injury is now known pic.twitter.com/GIHElmehj4

