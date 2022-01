VIDEO | La polémica asistencia de Edinson Cavani para Marcus Rashford en supuesto fuera de lugar que le dio el triunfo al Manchester United ante el West Ham

La jugada del único tanto llegó en el minuto 93 en un contraataque que inició Anthony Martial y que continuó Edinson Cavani que, desde la izquierda, envió un centro al segundo palo a donde llegó Rashford para batir al francés Alphonse Areola.

Los tres futbolistas que salieron desde el banquillo, en una maniobra desesperada del entrenador germano Ralf Rangnick le dieron el resultado a los red devils que sumaron otros tres puntos para desplazar del cuarto lugar a los hammers que acumulan dos derrotas seguidas y caen al quinto lugar.

El siguiente 8 de febrero el Manchester United visitará al Burnley y el West Ham recibirá al Watford.

Confianza para Cristiano

El miércoles úlltimo Cristiano Ronaldo también saltó a la vista pública cuando fue cambiado por Rangnick en el triunfo ante el Brentford en su cancha pagando el duelo pendiente de la fecha 18 de la Premier League.

Con la ventaja 2-0 a favor de los mancunians, el astro portugués recibió el relevo para dar paso a Harry Maguire.

Claramente perturbado por la decisión del manejador teutón, CR7 se mostró petulante y soberbio al momento en el que la cámara lo enfocó abandonando el campo al minuto 71. Justo antes de que el mismo Rashford concretara el 3-0 final a favor de los suyos.

Haciendo berrinche, el luso pasó al lado del alemán y después arrojó al suelo del banquillo su abrigo para mostrar su molestia por la determinación que este había tomado sobre él.

Sin embargo, durante los festejos por la tercera anotación, Ragnick se acercó al lado de Cristiano para hablarle al oído. En un estilo muy parecido aquel meme que muestra a un chico con una bebida en la mano hablándole del mismo modo a una chica en una discoteca.

Hace dos días, el periódico inglés The Mirror, publicó qué fue lo que se dijeron. “Sé que tienes ambición por marcar pero tal vez en dos años seas entrenador igual que yo y cuando te veas en mi posición vas a entender”, según confirma el periodista de ese país, Miguel Delaney.

A la postre, el teutón dijo que “no esperaba que me abrazara después de ser cambiado”. Además agregó que no tiene “ningún problema con Cristiano, he estado aquí seis semanas y no tuvimos nunca ningún problema”.

“Él no estaba feliz pero venía de una lesión (dos partidos sin jugar). Estaba feliz de tenerlo especialmente después de que Cavani no pudo entrenar”, agregó para la BBC.

El cinco veces ganador del Ballon D’or había hecho la asistencia del segundo tanto de los red devils antes de ser sustituído y este sábado quedándose en el campo fue clave para la anotación de última hora que también hizo Rashford ante el West Ham.

Bruno Fernandes empezó la jugada, la tiró arriba, un defensor de los hammers la peinó con la cabeza solo para que la recibiera Cristiano. Este se la dio a Martial, quien esperó el movimiento de Cavani por izquierda.

El uruguayo viéndose habilitado, hizo el centro de la muerte para que cerrara la pinza Rashford y consiguiera el único tanto de ese partido.

