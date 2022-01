VIDEO | El tenso momento en el que el futbolista del Aston Villa Lucas Digne fue alcanzado por una botella en campo de su anterior club, el Everton

Poco después del partido, el Everton anunció la detención de un aficionado “por haber lanzado un proyectil al terreno”, precisando que había sido identificado por el servicio de seguridad del estadio, gracias a las imágenes de la cámara de vigilancia.

“Varios proyectiles fueron lanzados tras el gol de Aston Villa al final del primer período, y uno de ellos aparentemente alcanzó a dos jugadores rivales. Las investigaciones continúan en colaboración con la policía y el club pronunciará una prohibición del estadio a todo aficionado que haya lanzado objetos”, añadieron los Toffees.

“Fue una locura, me impactó en plena cabeza”, explicó Matty Cash al micrófono de BT Sports tras el partido. “No está bien que pase esto, pero nos hemos llevado los tres puntos y nos quedamos con eso”, añadió.

Exjugador de Everton hasta hace apenas menos de dos semanas, tras irse al no contar para el entrenador Rafael Benítez, cesado poco después por malos resultados, Digne había sido silbado antes del partido por sus antiguos aficionados.

El francés se vengó con su primera asistencia de la temporada en la Premier.

Hace dos semanas, el jugador francés de Crystal Palace, Michael Olise, fue también alcanzado en la cabeza por una botella de plástico lanzada por aficionados del Millwall, en un partido de Copa de Inglaterra, pero el jugador se contentó con lanzar fuera del terreno el proyectil, antes de reanudar el partido.

Emiliano buendia scored for Aston Villa as lucas digne assists against his former club. #FolloMe #AstonVilla #BuenDia pic.twitter.com/S4shFajqe3

Still not acceptable and needs chucking but bottle doesn’t hit either Cash or Digne. pic.twitter.com/BdEojk1vCR

— Thomas Watson (@Wattoefc) January 22, 2022