Hackean el Twitter del Barcelona y anuncian el regreso de Neymar

“Las cuentas de Twitter del FC Barcelona han sido hackeadas, motivo por el que han aparecido mensajes ajenos a nuestro entidad, los cuales han sido denunciados y eliminados. Las publicaciones se han hecho a través de una herramienta de terceros, destinada a la analítica de datos”, publicó el club catalán, después de borrar los mensajes que habían sido compartidos.

Este es el mensaje que se publicó cuando la cuenta fue hackeada: “Hola, somos OurMine. Bueno, hemos leído algunos mensajes privados y parece que Neymar regresará”.

De inmediato comenzaron a llegar las respuestas y la institución no tardó en aclarar que sus cuentas habían sido hackeadas.

Esta no es la primera vez que hackean las cuentas del FC Barcelona; anteriormente lo hicieron par “anunciar el fichaje” de Ángel Di María, en el 2019.

