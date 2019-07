Ibrahimovic anota “hat trick” y Carlos Vela doblete en el clásico de Los Ángeles

Ibrahimovic fue una vez más la estrella de la MLS en el show de LA Galaxy después de un sorprendente “hat-trick”, que además le permitió cumplir su palabra de que es el mejor jugador y goleador que hay en la MLS y por supuesto el “Rey de Los Angeles” en referencia a su rival el mexicano Carlos Vela.

El sueco ya había caldeado el ambiente al promover la superioridad del Galaxy como equipo hegemónico en Los Angeles y que su figura individual no permitía ningún tipo de comparación con Vela.

Pero la rivalidad sí ha generado que ambos estén teniendo mejor rendimiento en el campo y a los dos equipos ocupen el primero y tercer puesto, respectivamente, en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Ibrahimovic, de 37 años, fue de alguna manera a respaldar sus afirmaciones cuando los dos se enfrentaron en “El Trafico” en el Dignity Health Sports Park, de Carson (California), el campo del Galaxy, en partido adelantado, correspondiente a la vigésima jornada de la MLS.

A pesar de que Vela le dio a los visitantes la ventaja desde el punto de penalti a los cuatro minutos de juego, Ibrahimovic no se dejó intimidar.

Cuatro minutos después, logró el del empate (1-1), marcador con el que llegó al descanso, pero en la segunda parte acaparó todo el espectáculo individual y de equipo al conseguir los otros dos goles con los que aseguraría la victoria del Galaxy.

Ibrahimovic marcó el 2-1 al minuto 56 y a los 70 estableció el parcial de 3-1 con el que el Galaxy aguantaría el ataque final del LAFC, que logró el segundo gol, también obra de Vela cuando se cumplía el tiempo de descuento (90+7), pero que llegó demasiado tarde ante tanta inspiración del internacional sueco, que logró su segundo “hat trick” desde que la pasada temporada llegó a la MLS.

Pero Vela también brilló de manera especial en el apartado individual al ponerse 21 goles, líder destacado de la liga, y ser el primer jugador que más rápido superó la barrera de los 20 en la historia de la MLS.

“Tengo mucho respeto por Vela”, declaró Ibrahimovic a los periodistas. “Es un buen jugador, pero no se le puede comparar conmigo y todo el que lo haga cometerá un gran error. Cometiste un error: lo comparaste conmigo. Ese fue tu mayor error “, afirmó.

My english is not the best but I don’t care , I just said -LA IS OURS- @lagalaxy 💛 THIS IS LA! pic.twitter.com/Jcqnu3p5hW

— Jonathan Dos Santos (@jona2santos) July 20, 2019