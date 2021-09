Inglaterra pide a la Fifa “tomar medidas enérgicas” contra los responsables de insultos racistas contra futbolistas ingleses en Hungría

“Es totalmente inaceptable que los jugadores de la selección inglesa fueran objeto de insultos racistas anoche en Hungría”, denunció el primer ministro británico, Boris Johnson, en Twitter.

El jefe de gobierno instó a la Fifa a “tomar medidas enérgicas contra los responsables para garantizar que este tipo de comportamiento vergonzoso sea erradicado para siempre”.

El organismo rector del futbol mundial, responsable de la organización de los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, respondió prometiendo tomar “las medidas oportunas” y reiteró su firme rechazo a “toda forma de racismo y violencia”.

Justo antes del partido, los jugadores ingleses también fueron abucheados por la mayoría de los 60 mil aficionados húngaros por arrodillarse para denunciar el racismo.

La Federación Húngara de Fútbol (MLSZ) defendió este viernes 3 de septiembre en un comunicado a “la gran mayoría” de sus aficionados, prometiendo que los que provocaron “problemas” serán “castigados severamente”.

