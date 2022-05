Inmortalizan a Sergio Agüero con una estatua en el Etihand Stadium del Manchester City

La estatua, situada en el lado este del Etihad Stadium, se une a las de otras leyendas del City como Vincent Kompany y David Silva y ha sido realizada por el escultor Andy Scott con miles de piezas soldadas de acero galvanizado.

“La estatua permanente de Agüero celebra su extraordinaria contribución al éxito del club y, en particular, su papel fundamental en lo que fue posiblemente uno de los mejores momentos de la historia del deporte, por el que será recordado eternamente por los aficionados del Manchester City de todo el mundo”, dijo el club en un comunicado.

Hace diez años, el City se proclamó campeón de la Premier, tras una espera de cuarenta años, en un último minuto de locura. Los cityzens necesitaban marcar dos goles en el descuento ante el Queens Park Rangers, mientras el Manchester United, con los deberes hechos, esperaba sobre el césped que terminara el encuentro en el Etihad. Sin embargo, un gol de Edin Dzeko y otro de Agüero, uno de los más famosos de la historia de la competición, cambió de manos un título que se decidió por la diferencia de goles.

The most iconic moment in #PL history? 🏆

Sergio Aguero scored a stoppage-time winner to clinch @ManCity's first title #OnThisDay 10 years ago… pic.twitter.com/23GzaoSZZa

— Premier League (@premierleague) May 13, 2022