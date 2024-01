Inter Miami sigue sin ganar en su pretemporada; Messi y Suárez lideran sin éxito la ofensiva ante el FC Dallas

La próxima parada para el Inter Miami tras unos días de entrenamiento en Florida, será Arabia Saudí para medirse al Al-Hilal y el Al-Nassr, antes de poner rumbo a Hong Kong y Japón.

Jesús Ferreira tardó muy poco en demostrar lo que se espera de él y el primer balón que tocó lo puso dentro de la portería. Corría el minuto dos y medio cuando los locales recuperaron un balón en el centro del campo y construyeron a toda velocidad. Con un último pase de Paul Arriola, habilitó dentro del área al goleador, que la cruzó e inauguró el marcador.

Tardó en desperezarse el Inter Miami pero lo hizo. A los 7 minutos, Messi tiró de picardía e intentó un gol olímpico ante el que el neerlandés Maarten Vincent Paes reaccionó justo a tiempo para sacarla bajo palos.

Poco después, llegaron los minutos en los que la lógica y el talento de Miami, se reflejaron en el césped. El argentino Tomás Avilés recuperó un balón en tres cuartos de campo, encontró a Busquets, que de primeras se la puso a Messi para el cara a cara ante el portero. La tiró a la izquierda del portero, pero Paes se la adivinó.

El dominio visitante nunca se materializó en forma de gol, invitando con los minutos a que Dallas también quisiera pisar el área rival. El partido se abrió mucho, con acciones de peligro en ambos lados del terreno de juego.

En el 29, Callender se lució ante un disparo alto desde fuera del área del español Asier Illarramendi, la mandó a córner y evitó que la renta local aumentara.

Justo antes del descanso llegaron las peores noticias para el equipo de Nico Estévez, con la lesión de Ferreira, que no pudo continuar. A la espera de parte médico, sus gestos hacían indicar que se trataba de algo muscular.

El empate estuvo a punto de llegar a dos para el descanso. Un balón servido milimétricamente perfecto por Messi encontró a su amigo Luis Suárez para rematarlo en la frontal del área pequeña. Aunque el uruguayo la mandó desviada quedó claro que la conexión entre ambos sigue intacta.

