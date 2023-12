Inter Miami vs Al Nassr: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarán en febrero de 2024 en un último baile

El nombre del evento será Riyadh Season Cup. El Inter Miami enfrentará primero con el Al Hilal el 29 de enero en el Kingdom Arena de Riad y posteriormente, el 1 de febrero, jugará en el mismo escenario conta el Al Nassr.

El duelo será una oportunidad más para ver en acción el cara a cara entre Messi y Ronaldo, los dos futbolistas más laureados de los últimos 15-20 años.

“Estos partidos ofrecerán pruebas interesantes para nuestro equipo, que nos beneficiará conforme nos aproximamos a una nueva temporada. Estamos encantados de que nuestro grupo tenga la oportunidad de enfrentar a equipos de la calidad del Al Hilal y Al Nassr”, dijo Chris Henderson, director deportivo del Inter Miami.

El Inter Miami continúa planifiacando su pretemporada antes de volver a la MLS el próximo año. Para el 19 de enero ya compartió que estará jugando contra la Selección de El Salvador en el estadio Cuscatlán y también contra el equipo de Hong Kong el 4 de febrero.

Según información que compartió el mismo Inter Miami, no serán los últimos partidos que anuncien durante du calendario.

Si está interesado en ir a El Salvador para presenciar el duelo del Inter Miami vs El Salvador desde Guatemala, un viaje ida y vuelta podría llegar a costar arriba de Q4mil. Conozca más detalles.

