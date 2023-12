Inter Miami vs El Salvador: Entradas para el partido en el estadio Cuscatlán ya están a la venta

La venta inició el pasado 7 de diciembre, pero únicamente para un sector exclusivo y no fue hasta este 15 de diciembre que se abrió para el público general. Incluso, el sitio web oficial encargado de la distribución de los boletos (Smart Ticket) confirmó que ya se acabó una de las localidades disponibles (Platea con precio de 475 dólares).

Para los interesados en hacer el viaje para ver el partido, deberán tomar en cuenta que todos los tickets para el evento serán electrónicos, así que no habrá impresión ni puntos de venta autorizados y que por tarjeta solo se pueden adquirir 8 entradas, además se debe considerar que se hará un recargo por USD 25 por entrada comprada.

El partido está programado para el 19 de enero de 2024 a las 19 horas. El escenario será el estadio Cuscatlán con una capacidad aproximada de 40 mil espectadores.

Realizar el viaje desde Guatemala, en avión y pagando dos noches de estadía, podría llegar a costar entre 3mil y 4mil quetzales. Aquí le contamos los factores a tomar en cuenta.

El duelo contra El Salvador será el primero del Inter Miami que realizará varios partidos de preparación. También jugará contra el Hong Kong Team, Al Nassr, Al Hilal y Vissel Kobe.

Posterior a su gira internacional, el Inter Miami y Lionel Messi se concentraran en la MLS y la Copa de Campeones de la Concacaf, en donde se podrían enfrentar al Comunicaciones FC.

Partidos confirmados de pretemporada del Inter Miami de Leo Messi en 2024:

📅19-Enero vs El Salvador en🇸🇻

📅29-Enero vs AL-Hilal en🇸🇦

📅01-Febrero vs Al Nassr en🇸🇦

📅04-Febrero vs Hong Kong en🇭🇰

📅07-Febrero vs Vissel Kobe en🇯🇵 https://t.co/bJvXHiUdqx pic.twitter.com/csE5xf9uTY

— KING MESSI 10 (@messi10_rey) December 15, 2023