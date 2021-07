Jamaica vence a Guadalupe y clasifica a cuartos de la Copa de Oro

En el cotejo disputado en el Exploria Stadium ante unos 6.000 espectadores cuando faltaban tres minutos para el tiempo reglamentario Flemming burló con un giro a un defensa cerca del área chica rival y sacó un zurdazo que venció al arquero Thuram, poniendo el tanto de un triunfo agónico que aseguró el pase a la siguiente fase.

Jamaica, subcampeona de la Copa Oro en las ediciones de 2015 y 2017, buscó contstantemente la victoria ante una Guadalupe que se plantó muy firme en el campo.

Temprano, al minuto seis, Guadalupe tomó la delantera en el marcador gracias a un autogol del defensa Amari´i Bell.

Sin embargo, Jamaica empató al minuto 14 con un cañonazo desde fuera del área del atacante Cory Burke, quien remató de derecha en diagonal contra el segundo palo en lo que sería el 1-1.

La escuadra jamaiquina continuó presionando para buscar la ventaja. Al inuto 34 casi lo logra con remate de cabeza de Michael Hector desde el centro del área chica que salió rozando el larguero.

Tras un primer tiempo más dominante de Jamaica, en el segundo la selección de Guadalupe comenzó a proponer mucho más.

Pero Jamaica se adelantó desesperada y lograría su objetivo. Al minuto 87, el recién incorporado Flemming, de zurda desde el águlo izquierdo, venció al arquero Thuram para sellar la vital victoria.

🎥 Highlights: The 🇯🇲 #ReggaeBoyz notch a late goal to defeat Guadeloupe 2-1 in Group C play of #GoldCup21. #ThisIsOurs pic.twitter.com/Dam3Fcwhtd

— Gold Cup (@GoldCup) July 17, 2021