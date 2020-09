James Rodríguez bailó samba y cantó en portugués, previo a su debut con el Everton en la Premier League

Después de su partida y de una temporada poco agradable en el Real Madrid, el futbolista colombiano James Rodríguez busca un papel más protagónico con el Everton, club que lo recibió con entusiasmo y provocó que el volante recobrara la alegría

Además de ser considerado como “el nuevo”, siempre que un jugador se incorpora a un club, se acostumbra que se presente de forma oficial frente al resto de sus compañeros y James Rodríguez puso a bailar a todos.

El sábado 12 de septiembre, durante una concentración del equipo Everton, el jugador colombiano demostró otras habilidades ajenas al futbol y sorprendió a sus compañeros con un baile y canto.

Con la finalidad de “romper el hielo”, el mediocampista eligió la canción Coração Radiante del grupo Revelação. El tema se escuchó y James acabó bailando y cantando en una silla y segundos después, todos hicieron lo mismo.

La evidencia quedó registrada en un video que fue compartido en varias cuentas de sus compañeros en Instagram y James demostró que vive con entusiasmo y alegría esta nueva etapa de su carrera futbolística.

El ambicioso Everton, con Carlo Ancelotti en el banquillo y James Rodríguez liderando su ataque, inició con buen pie la Premier League al ganar 1-0 este domingo 13 de septiembre en la cancha del Tottenham, también renovado de la mano de Jose Mourinho.

En un choque entre dos equipos que han invertido para pelear por entrar en la próxima Liga de Campeones, el Everton tuvo más ocasiones y encontró el camino del gol en un centro medido del francés Lucas Digne que cabeceó con potencia Dominic Calvert-Lewin (55).

Great performance from the team, very happy for my first game as a Toffee. #COYB Feliz por mi primer partido con el @Everton, se disfruta más una victoria. 🤙🏼 pic.twitter.com/tcICA1u2Sf

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 13, 2020