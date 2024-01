Joan Laporta acepta salida de Xavi en junio, porque es una leyenda (y la posibilidad de Rafa Márquez como sustituto)

“Xavi me comunicó que a final de temporada se iría, que quería acabar la temporada, y es una fórmula que acepto porque es él quien me la propone: es una leyenda del barcelonismo” , comentó Laporta, destacando la honestidad y dignidad de Xavi.

Además, Laporta, consciente de la difícil situación deportiva, no oculta su frustración: “A nivel deportivo, no nos están saliendo las cosas como habíamos planificado. Venimos de ganar LaLiga y la Supercopa, y las expectativas, tras reforzar la plantilla, eran buenas y no se están cumpliendo y hay que revertir la situación”.

Del mismo modo, el dirigente apuntó que La Liga y la Champions League siguen siendo objetivos en el horizonte, por lo que insta a la unidad y al compromiso para lograrlos.

En cuanto a los seguidores culés, Laporta les agradeció su compromiso y alentó su apoyo continuo. “Contra el Villarreal, fue la segunda mejor entrada. Les pido que sigan así, que animen también el día de Osasuna. El equipo y el club, lo merece. Con vuestro apoyo, revertiremos la situación”, dijo, reconociendo el papel fundamental de la afición en este proceso.

Ahora, la atención se centra en encontrar el reemplazo adecuado para Xavi. Laporta, junto al área deportiva, inicia la búsqueda del nuevo estratega que guiará al Barcelona en la próxima etapa. La incertidumbre rodea el futuro del banquillo, pero la determinación de Laporta y la lealtad de los aficionados podrían ser los impulsores necesarios para superar estos desafíos inesperados.

🎙️Las declaraciones de Joan Laporta sobre la marcha de Xavi el 30 de junio: pic.twitter.com/mRmor70tju — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 28, 2024

¿La oportunidad de Rafa Márquez?

En las últimas horas, Rafael Márquez, ha sido tendencia en la búsqueda de Twitter, esto tras sus declaraciones en las que aceptaba que si le ofrecían el cargo de entrenador en el Barcelona, no podría decir que no.

Sin embargo, pese a que en España, medios como El Chiringuito refieren que el mexicano, DT de Barsa Athletic, es el principal candidato, este domingo el Diario Sport contradice esta información, aventurando que esas mismas declaraciones no gustaron demasiado dentro del equipo culé.

🚨 XAVI PODRÍA MARCHARSE ANTES DE TIEMPO 🚨 ❌ Si no gana todo hasta el partido del Nápoles, podría ser cesado y reemplazado por Rafa Márquez o Jonathan Giráldez hasta final de temporada. ℹ️ @inakivdl pic.twitter.com/I6QPiYSxiG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 28, 2024

“Yo seguiré preparándome, obviamente, estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo con los chicos. Es parte del proceso y llegará en su momento si me tiene que tocar. Pero lo más importante es seguir preparándome porque es mi segunda temporada como técnico aquí. Prepararme por si llega ese momento. A una oportunidad así no le puedes decir que no. Y si llega, intentaré estar disponible y tratar de hacerlo lo mejor posible”, fueron las declaraciones exactas del exdefensa blaugrana en tiempo de Frank Rijkaard que se produjeron luego de que Xavi anunciara su dimisión para fin de temporada.

📂 @sanantheone vía @sport 🚨 A la dirección deportiva no le gustó la forma en la que Rafa Márquez se expresó ayer sobre el cargo de entrenador del primer equipo. — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) January 28, 2024

Ahora, según apunta Iván San Antonio del Diario Sport, la cúpula del vigente campeón español entiende este gesto del 5 veces mundialista con México, como algo “torpe e inoportuno”.

Que este tío defienda más a xavi que Rafa Márquez que coño es? Bien Michel. https://t.co/fo6yPkSp5i — KeiserCulé 𝕏 (@Keiser_Cule) January 28, 2024

Agrega, además, que él mismo entiende el malestar que estas palabras generaron y que ya le pidieron que no vuelvan a repetirse. Así que, hasta el momento, Márquez, queda como un candidato más dentro de la baraja, en la que, también, están Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, Imanol Alguacil o el entrenador del Girona, Míchel.