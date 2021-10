Jordi Alba: “Con poco nos hacen gol”

Sobre el debut como entrenador del Sergi Barjuán, Alba dijo: “Son entrenadores diferentes, pero la idea sigue siendo la misma: hemos atacado bastante, hemos creado ocasiones muy claras. Ojalá podamos mejorar por nuestro bien”.

“Lo estamos intentando. Generamos bueno juego, pero lo que importa es lo que pasa en las dos áreas. Tenemos que mejorar y estar más metidos”, señaló.

🎙 @JordiAlba talks about why the result doesn't reflect the performance: pic.twitter.com/y7wWX1B9bl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2021