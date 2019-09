Juan Barrera denuncia que él no votó por Messi para “The Best”

“No Voté por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso, gracias”, escribió en un tuit Barrera, quien se convirtió en el primer jugador que pasó de la liga nicaragüense a una de Europa, al integrarse al SC Rheindorf Altach, de Austria, en 2015.

En la lista que ofreció la FIFA aparecía el voto de Barrera a favor del argentino.

Consultado por la crónica deportiva nicaragüense por qué había votado por el delantero del Barcelona, Barrera, que actualmente juega con el local Real Estelí, reafirmó lo escrito en su tuit: “Yo no voté por Messi”.

El capitán de la “Azul y Blanco” aseguró que se sorprendió al verse en esa lista de los capitanes que votaron por Messi y no se explica cómo apareció ahí.

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias.

“El año pasado sí voté, pero está vez no lo hice”, explicó el jugador.

En la edición pasada, agregó, recibió en su correo electrónico un enlace para realizar la votación, pero en esta ocasión no recibió ninguna notificación.

“De dónde sacas eso, yo en ningún momento he votado por los premios #TheBest2019. Información falsa”, respondió en otro tuit a sus seguidores el considerado mejor futbolista de la selección de Nicaragua.

🚨🚨🚨 "YO NO VOTÉ A MESSI EN 'THE BEST'".

👉El capitán de la Selección de Nicaragua @juanbarreranica asegura que NO PARTICIPÓ en la elección pero aparece en la lista. (Vía 'La Prensa') pic.twitter.com/o3W5pUwOSE

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 25, 2019