Jugadores del Chelsea se hacen cargo de pagar el combustible para los traslados del equipo

Jugadores ponen de su dinero

Sin embargo, todavía la entidad británica está acéfala y en las últimas horas los jugadores del plantel debieron pagar el combustible para los traslados del equipo debido a la crisis económica que se instaló en el club. La guerra entre Ucrania y Rusia, derivada de la invasión del ejército ruso, provocó sanciones económicas a los capitales de ese origen y el Chelsea de Inglaterra no quedó al margen. Según el diario español Mundo Deportivo, la institución se encuentra actualmente “a la deriva”.

El último campeón de la Champions League, “vive momentos impensados” y los futbolistas “se hicieron cargo de pagar el combustible para los traslados del equipo”. Cesar Azpilicueta, el capitán español del conjunto inglés, abonó de su bolsillo gran parte de los gastos para el desplazamiento de la delegación en sus últimos compromisos por la Premier League.

En tono irónico, el entrenador Tomas Tuchel había confesado que no tendría problemas para conducir el ómnibus del plantel “si fuera necesario”, situación que hoy “ya no parece una broma”, destaca el diario mencionado.

El Chelsea, que jugará este miércoles ante el Real Madrid en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, tiene congelados sus activos. Solo ingresa dinero por derechos televisivos y este va a un fondo destinado a pagar los sueldos. Una nómina que, entre jugadores y empleados, supera los 30 millones de euros mensuales. Por eso, cada día que pasa con el club sin venderse, aumentan las preocupaciones.

